محمد دياب: تفاجئت بموتي مثل الجمهور في الحلقة الـ24 من مسلسل "الاختيار"

السبت 04/يوليه/2020 - 02:57 ص
محمد دياب
محمد دياب
روان هيثم

كشف الفنان محمد ديابـ عن الأشياء التي تسبب له خوف شديد وأحياناً ما تصل معه لدرجة الفوبيا قائلاً: "لدي فوبيا من البرد والجوع وأشبه الأطفال عند تلك الحالتين وزوجتي تعاني معي بسببهم".

وتحدث محمد دياب خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" عن دوره في مسلسل "الاختيار" قائلاً: "أنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل العظيم مثل الاختيار، وأنه سعيد بدوره في المسلسل".

وتابع: "لم أكن أعرف أنني سوف أموت في الحلقة الرابعة وعشرون وتفاجئت مثل الجمهور حيث أنه تصادف هذا الشئ مع موتي في نفس اليوم بمسلسل البرنس".

يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.


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