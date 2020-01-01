مدحت العدل: "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ماكنش عاجب محمد هنيدي في البداية

السبت 04/يوليه/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر

كشف مدحت العدل، كواليس فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم الكوميدي محمد هنيدي،  قائلًا إن الأخير لم يعجبه الفيلم في البداية لكنه لم يقل له هذا إلا بعد نجاح الفيلم في السينمات.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن هنيدي، أضاف بعض "الإفيهات" أثناء التصوير.

‏وأشار إلى أنه عرض ‏الفيلم فى البداية على المنتج سامى العدل لكنه رفض إنتاجه، لذا فكر فى إنشاء شركة العدل الجروب.‏

فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل من إنتاج مدحت العدل وإخراج سعيد حامد. يتناول الفيلم كما يبين اسمه قصة طالب من الصعيد حصل على منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية.

تدور أحداث الفيلم حول هنيدي الشاب الصعيدى الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لاول مره لدخول الجامعة الأمريكية بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته..


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