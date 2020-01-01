مدحت العدل: "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ماكنش عاجب محمد هنيدي في البداية





كشف مدحت العدل، كواليس فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم الكوميدي محمد هنيدي، قائلًا إن الأخير لم يعجبه الفيلم في البداية لكنه لم يقل له هذا إلا بعد نجاح الفيلم في السينمات.





وأوضح في تصريحات إعلامية أن هنيدي، أضاف بعض "الإفيهات" أثناء التصوير.





‏وأشار إلى أنه عرض ‏الفيلم فى البداية على المنتج سامى العدل لكنه رفض إنتاجه، لذا فكر فى إنشاء شركة العدل الجروب.‏



