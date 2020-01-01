العالم في أسبوع| هجوم على سفينة نفط.. وداعش ينتج المخدرات

السبت 04/يوليه/2020 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
شهد العالم هذا الأسبوع العديد من الأحداث المهمة وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها أهم وأبرز أحداث العالم من يوم السبت 27 يونيو وحتى يوم الجمعة 3 يوليو 2020، في السطور التالية:

- شركة طيران "رايان إير" تعتزم رفع دعوى بمحاكم أوروبا ضد البرتغال:
ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، فأن شركة الطيران "رايان إير" صرحت الجمعة، أنها ستقوم برفع دعوى بالمحاكم الأوروبية ضد استثمار حكومة البرتغال بشأن ناقلة البلاد المتعثرة "تاب"، وعلقت على هذا قائلة: "مساعدة غير قانونية من الدولة".

ومن جانبها أعلنت الحكومة في البرتغال أنها نجحت في التوصل لاتفاق نهائي مع المساهمين من القطاع الخاص في "تاب" بهدف زيادة حصتها إلى 72.5% بدلًا من 50%.

وقالت شركة الطيران "رايان إير" التي يقع مقرها في أيرلندا: "سترفع رايان إير دعوى ضد هذه المساعدة غير القانونية من الدولة لتاب بالمحاكم الأوروبية، وستواصل العمل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص في البرتغال لجميع شركات الطيران".

- قراصنة يخطفون 9 في هجوم على سفينة نفط قبالة ساحل نيجيريا:
كما ذكرت وكالة رويترز أن شركة "بي.دبليو أوفشور"، أفادت بأن سفينة متخصصة في إنتاج النفط تتبع الشركة، هوجمت من قبل قراصنة وتقع قبالة سواحل نيجيريا في صباح الخميس الماضي، وخُطف القراصنة 9 نيجيريين.

ومن جانبه أوضح المدير المالي للشركة لوكالة "رويترز"، أن الوقت الذي تم فيه الهجوم على السفينة "سنجي برج" كانت تتم أعمال صيانة بها.

وأكدت الشركة المسجلة في أوسلو أن باقي الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة بخير.

وصرح اندريسن قائلًا: "نتعاون الآن مع السلطات النيجيرية لإعادة التسعة "المخطوفين سالمين". 

- الشرطة الإيطالية تصادر84 مليون قرص "كبتاجون" من إنتاج داعش في سالرنو:
بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام الشرطة الإيطالية بمصادرة 14 طن من عقار الـ"كبتاجون" الذي قام بإنتاجه تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بهدف تمويل الإرهاب، حيث تمت المصادرة في ميناء سالرنو جنوب نابولي.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية نقلا عن الشرطة الإيطالية أن عقار الـ"كبتاجون" ينتمي لعائلة الأمفيتامينات وفي منطقة الشرق الأوسط يتناوله المسلحون لعلاج الخوف والتعب والإرهاق والآلام، وكان قد تم العثور عليه في باريس عام 2015 في مكان يختبئ فيه الإرهابيون وكان يسمى عقار "داعش" أو عقار "الجهاد".

وأفادت الشرطة الإيطالية أنها تمكنت من ضبط 84 مليون قرص وتعتبر هذه الكمية بوجه عام أكبر كمية على الإطلاق يتم ضبطها حيث تقدر قيمتها بتربو على المليار يورو.

وأوضحت الشرطة الإيطالية أن هذه الأمفيتامينات "المخدرات" تم إخفائها في أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي حتى لا يتمكن الماسح الضوئي من اكتشافها.

وتعتبر داعش هي المسيطرة على توزيع عقار الـ"كابتاجون" في كل أنحاء الشرق الأوسط وتعتمد داعش على هذا العقار وعلى الأمفيتامينات الأخرى، حيث يتناوله جميع المقاتلين وعناصر داعش. 
العالم في أسبوع| هجوم على سفينة نفط.. وداعش ينتج المخدرات
العالم في أسبوع| هجوم على سفينة نفط.. وداعش ينتج المخدرات
العالم في أسبوع| هجوم على سفينة نفط.. وداعش ينتج المخدرات
العالم في أسبوع| هجوم على سفينة نفط.. وداعش ينتج المخدرات
العالم في أسبوع| هجوم على سفينة نفط.. وداعش ينتج المخدرات
العالم في أسبوع| هجوم على سفينة نفط.. وداعش ينتج المخدرات

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نيجيريا سفينة نفط بوابة الفجر الفجر إيران

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