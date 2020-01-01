الدوري الإيطالي| موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 04/يوليه/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


يستضيف ملعب أليانز، مباراة نارية تجمع بين يوفنتوس ونظيره تورينو، غدا السبت الموافق 4 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسعى فريق السيدة العجوز لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ عودة الدوري الإيطالي، والتي كان آخرها فوزه على جنوى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية.

وعلى الجانب الأخر سقط تورينو في أخر مباراتين أمام كالياري بأربعة أهداف دون رد، وأمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف.

ويعتلي فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، فيما يتواججد تورينو في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة وربع بتوقيت السعودية، السابعة وربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وربع بتوقيت جرينتش. 

وسيذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث الدوري الإيطالي الممتاز.


الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس:-

يعاني الفريق من غياب كلا من؛ كيليني وأليكس ساندرو وديميريل وخضيرة ودي شيليو، بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، بليز ماتويدي، خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت

خط الوسط: أدريان رابيو، رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش

خط الهجوم: باولو ديبالا، فيديريكو بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو

الغيابات والتشكيل المتوقع لتورينو:-

سيفتقد عن تورينو لخدمات بازيلي الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو

خط الدفاع: نيكولاس نكولو، ليانكو، جليسون بريمير

خط الوسط: سواليهو ميتي، توماس رينكون، كريستيان أنسالدي، لورينزو دي سيلفستري، ساشا لوكيتش

خط الهجوم: أندريا بيلوتي، سيموني فيردي

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