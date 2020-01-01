مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى الأهلي بشأن قضية نادي القرن

السبت 04/يوليه/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تقديم الأهلي شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي، أمر غير منطقي.

وقال مرتضى في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: “العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم.. الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي، وسنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل ارساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم يحكم ستظل اللافتة”.

وأضاف: نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع ، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن”.

وأكد مرتضى منصور أن قناة الزمالك ملكية خاصة للنادي، وأن إعلام المصريين هو الذي يدير وعلاقتنا بإعلام المصريين علاقة محترمة

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