الفنان طاهر أبو ليلة يرزق بمولودة جديدة.. وهذا اسمها

السبت 04/يوليه/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

احتفل الفنان طاهر أبو ليلة، بقدوم مولودته "جميلة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشر صورة له برفقة المولودة الجديدة.

وعلق عليها: "باركولي يا حضور بعد ما مرت الشهور الله رزقني مولودة جعلت حياتنا كلها نور (جميلة طاهر) اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديها".


يذكر أن طاهر أبو ليلة كان قد شارك في مسلسل "طلقة حظ" والذي عرض في رمضان 2019، والمسلسل بطولة مصطفى خاطر وأيتن ‏عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وخالد أنور وإيمى سالم وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وياسر الطوبجى وأحمد ماهر وإنعام سالوسة و‏محمود حافظ وحسني شتا.

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