باسم مغنية: لا خلاف مع معتصم النهار
السبت 04/يوليه/2020 - 02:14 ص
قال الفنان باسم مغنية، إنه اضطر، للرد على كلام معتصم النهار، بأن الممثلين السوريين خريجو معهد الفنون المسرحية وأكاديميون، ولذلك فإن معظم أبطال المسلسلات المشتركة ممثلون سوريون"، لافتًا إلى أن هدفه التوضيح وليس هناك أي غاية ثانية كما أنه لم يبالغ في رده.
وأوضح في تصريحات صحفية أن التعبير خانه خلال المقابلة والجواب، وتوجّه لمغنية قائلاً إنه يقدّره كممثل فأجابه باسم على تويتر أيضاً إنه يحب تمثيله كما وصف مغنية معتصم النهار بالمهذب جداً.
قال باسم مغنية إنه كان يتوقع بل يتمنى لو تكلم الممثلون اللبنانيون ممن هم خريجو معهد الفنون المسرحية والأكاديميون ليعبروا عن رأيهم، لكن كل الذين صرّحوا من ممثلين لم يتجاوزوا أصابع اليد وهو لا يعلم السبب وراء ذلك، وقال: "ربما لهم ظروفهم الخاصة"، لكنه عاد وتابع "أنا لا أختبئ بخيال إصبعي وأقول الحق ولا أخاف من أحد لأنني لست مضطراً لذلك" على حد تعبيره..
قال أيضاً إن "كل من حاول الاصطياد بالماء العكر حرّ ويتكلم بأصله" ومع ذلك فهو يسامحه وقد انقلب الناس ضدّ هؤلاء، فالناس، برأيه، دائما مع الحب والتسامح والأخلاق العالية.