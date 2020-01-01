باسم مغنية: لا خلاف مع معتصم النهار

وأوضح في تصريحات صحفية أن التعبير خانه خلال المقابلة والجواب، وتوجّه لمغنية قائلاً إنه يقدّره كممثل فأجابه باسم على تويتر أيضاً إنه يحب تمثيله كما وصف مغنية معتصم النهار بالمهذب جداً.





قال باسم مغنية إنه كان يتوقع بل يتمنى لو تكلم الممثلون اللبنانيون ممن هم خريجو معهد الفنون المسرحية والأكاديميون ليعبروا عن رأيهم، لكن كل الذين صرّحوا من ممثلين لم يتجاوزوا أصابع اليد وهو لا يعلم السبب وراء ذلك، وقال: "ربما لهم ظروفهم الخاصة"، لكنه عاد وتابع "أنا لا أختبئ بخيال إصبعي وأقول الحق ولا أخاف من أحد لأنني لست مضطراً لذلك" على حد تعبيره..



