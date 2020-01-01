موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

السبت 04/يوليه/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال، مساء غدا الأحد الموافق 4 يوليو الجاري، على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني:-

سينطلق اللقاء الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش. 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني:-

وستُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.

ويحتل البلاوجرانا المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه الأزلي ريال مدريد المتصدر، فيما يتواجد فريق الغواصات الصفراء في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة:-

وسيغيب عن البرسا كلا من؛ فرينكي دي يونج، وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنسو فاتي، لويس سواريز

الغيابات والتشكيل المتوقع لفياريال:-

 سيفتقد الفريق لخدمات لاعبه الأرجنتيني راميرو فونيس موري؛ بسبب الإصابة، فيما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: أندريس فيرنانديز

خط الدفاع: باو توريس، ألبرتو مورينو، روبين بينيا، راؤول ألبيول 

خط الوسط: فيسينتي إيبورا، سانتي كازورلا، صامويل تشوكويزي، أندريه أنجويسا 

خط الهجوم: باكو ألكاثير، جيرارد مورينو

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