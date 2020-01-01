بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لعضو بمجلس نقابة أطباء الأسنان.. اعرف السبب

تلقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد الدكتور حسين عبدالهادي حسين عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، اتهمه فيه بالتحريض ضد الدولة المصرية.





وقال "سمير" في بلاغه: "يستغل المبلغ ضده موقعه الإلكتروني لينشر عليه تحريضاته ضد الدولة المصرية، ونشر مؤخرًا عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أعلن تضامني الكامل لوقف أحكام الإعدام في مصر".





وأضاف المحامي مقدم البلاغ، أن "سلوك المبلغ ضده يشكل أركان جريمة الاتصال بالمنظمات الحقوقية المشبوهة، والتي تعمل ضد مصر واستدعائها للتدخل في الشأن المصري والاستقواء بالخارج"، مطالبا بضبطه وإحضاره وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.