لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة.. وتزف بشرى سارة للمواطنين
السبت 04/يوليه/2020 - 09:16 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: إن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارًا ولكن أكثر ضعفًا وأكثر استجابة للعلاج، لافتًا إلى أن مصر سباقة في هذه المقولة، مؤكدًا أنه يجب على الجميع الحذر حتى بعد أن أصبح فيروس كورونا أضعف.
وعن بروتوكول علاج كورونا، قال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن كل حالة في فيروس كورونا لها علاج مختلف عن الآخر، لافتًا إلى أنهم يعملون بعدة بروتوكولات علاج وفقًا لكل حالة.
وتابع "هناك أمل قوي وقريب لوجود علاج شافي لفيروس كورونا"، لافتًا إلى أن أبحاث علاج فيروس كورونا تسير بسرعة، والنتائج الأولية لها مبشرة سواء في مصر أو الخارج، مستكملًا: "قريب أوي، وخلال أسابيع قليلة سيتوافر علاج لفيروس كورونا".
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فترة حضانة فيروس كورونا من يوم إلى 14 يوم، ونتيجة مرحلة التعيش تظهر في هذه الفترة، مستكملًا: "المواطنين ملتزمين في الأسبوع الأول من التعايش".
وأردف "إلغاء الحظر يساوي زيادة الحذر، وكل الخوف إن الناس تتناسى، ويجب الحظر والالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مضيفًا: "الشعب المصري متذبذب في التزامه، ويقل وعيه والتزام عند انخفاض أعداد الوفيات".
وذكر أننا الآن في ذروة فيروس كورونا، والدراسات تشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات في الذروة، ثم ثبوت العداد، ثم انخفاضها، معلقًا: "أظن إننا في ذروة فيروس كورونا"، متابعًا: "لا تعنينا أعداد الإصابات، ولكن يعنينا أعداد الوفيات وأعداد الحالات الحرجة، ونعمل على ذلك".
وعن تداول المعلومات بشأن الوصول إلى 100 إصابة في اليوم في شهر أغسطس، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،: "مقدرش أرد على حاجة غير علمية، مفيش حاجة تثبت ذلك".
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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