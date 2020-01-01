لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة.. وتزف بشرى سارة للمواطنين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: إن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارًا ولكن أكثر ضعفًا وأكثر استجابة للعلاج، لافتًا إلى أن مصر سباقة في هذه المقولة، مؤكدًا أنه يجب على الجميع الحذر حتى بعد أن أصبح فيروس كورونا أضعف.





وعن بروتوكول علاج كورونا، قال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن كل حالة في فيروس كورونا لها علاج مختلف عن الآخر، لافتًا إلى أنهم يعملون بعدة بروتوكولات علاج وفقًا لكل حالة.





وتابع "هناك أمل قوي وقريب لوجود علاج شافي لفيروس كورونا"، لافتًا إلى أن أبحاث علاج فيروس كورونا تسير بسرعة، والنتائج الأولية لها مبشرة سواء في مصر أو الخارج، مستكملًا: "قريب أوي، وخلال أسابيع قليلة سيتوافر علاج لفيروس كورونا".





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فترة حضانة فيروس كورونا من يوم إلى 14 يوم، ونتيجة مرحلة التعيش تظهر في هذه الفترة، مستكملًا: "المواطنين ملتزمين في الأسبوع الأول من التعايش".





وأردف "إلغاء الحظر يساوي زيادة الحذر، وكل الخوف إن الناس تتناسى، ويجب الحظر والالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مضيفًا: "الشعب المصري متذبذب في التزامه، ويقل وعيه والتزام عند انخفاض أعداد الوفيات".





وذكر أننا الآن في ذروة فيروس كورونا، والدراسات تشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات في الذروة، ثم ثبوت العداد، ثم انخفاضها، معلقًا: "أظن إننا في ذروة فيروس كورونا"، متابعًا: "لا تعنينا أعداد الإصابات، ولكن يعنينا أعداد الوفيات وأعداد الحالات الحرجة، ونعمل على ذلك".





وعن تداول المعلومات بشأن الوصول إلى 100 إصابة في اليوم في شهر أغسطس، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،: "مقدرش أرد على حاجة غير علمية، مفيش حاجة تثبت ذلك".



