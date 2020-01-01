متاحف الكرملين تفتح أبوابها

السبت 04/يوليه/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
وكالات

فتحت متاحف الكرملين أبوابها للجمهور، اليوم  كما أفاد بذلك ناطق باسم متاحف كرملين موسكو.

وقال إن متاحف الكرملين كانت مغلقة طيلة فترة سريان مفعول القيود المفروضة من قبل حكومة موسكو على المؤسسات الثقافية لسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الناطق أن يوم 3 يوليو يشهد افتتاح متحف الأسلحة في الكرملين وساحات الكرملين كلها وكاتدرائيات "أوسبينسكي" و" الأرخانغلسكي" و"بلاغوفيشينسكي وكنائس أخرى.

أما زيارة الكرملين لارتياد متحف الأسلحة والمجمع المعماري التاريخي في ساحة الكاتدرائيات فسيتم تنظيمها بناء على تذاكر اشتريت إلكترونيا على موقع المتحف.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن كل متحف لا يمكن أن يرتاده أكثر من 150 شخصا في آن واحد. أما التعاون مع مجموعات كبيرة من الضيوف والسياح فلن يبدأ إلا بعد رفع كل القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

كما أعاد الناطق إلى أذهان كل الضيوف ضرورة ارتداء الأقنعة الطبية والقفازات عند ارتياد متاحف الكرملين.

يذكر أن متحف التاريخ المركزي الروسي في الساحة الحمراء قد فتح أبوابه أمام الجمهور في 1 يوليو. وقد ارتاده 750 زائرا.

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