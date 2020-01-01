طبيب يعلن مفاجأة صادمة بشأن رقم الـ100 ألف إصابة بكورونا

قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان بكاليفورنيا: إن النموذج الإحصائي لمصابي فيروس كورونا ثابت، معلقًا: "الأمور إذا خرجت عن السيطرة كنا سجلنا 5 آلاف حالة في اليوم".





وأوضح "العسكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، أن فيروس كورونا يتحور ويتغير شكله، متابعًا: "نواجه مرحلة أخرى لكورونا لا زالت تحت الدراسة الإحصائية".





وتابع "قد نصل إلى 100 ألف حالة قبل نهائية شهر يوليو، والمواطن هو الفيصل في السيطرة على الانتشار"، مستكملًا" "أمامنا أسبوع لقياس نتيجة التفاعل المجتمعي بعد عودة الحياة وإجراء امتحانات الثانوية العامة".





ونوه بأن عدد حالات اليوم من كورونا أقل من 1500 حالة والنموذج الإحصائي يرشدنا إلى تطور الحالات.



