لوسي تكشف سر غيابها عن الشاشة الصغيرة





كشفت الفنانة لوسي، عن سر غيابها عن الشاشة الصغيرة، خلال الفترة الأخيرة وفي موسم رمضان الماضي، مؤكدة أنها لم تعرض عليها أية أعمال من أجل المشاركة في رمضان.





واعتبرت في تصريحات صحفية، أن الأمر في النهاية يخضع لمبدأ العرض والطلب، ورغم وجود اتفاقات أولية مع بعض شركات الإنتاج، إلا أنها في النهاية لم تتعاقد على أي عمل بشكل رسمي.





ونفت أن يكون لأزمة فيروس كورونا أي دور في ابتعادها، خاصة وأنها صورت جزءا كبيرا من مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" وقت بداية انتشار الفيروس في مصر.



