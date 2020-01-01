إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

أكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن النادي الأهلي المصري اقترب بشدة من التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب مازمبي.





وقالت الصحيفة في تقرير لها أن الأهلي بالفعل مهتم بالتعاقد مع اللاعب صاحب ال20 عاما تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة الى أن ممثلي موليكا سخروا من العرض الذي قدمه نادي لانس الفرنسي كونه بعيد عن المقابل المادي المتوقع، حيث طلب لاني التعاقد معه مقابل إعارة بقيمة 100 ألف يورو، ثم الشراء النهائي بعد دفع 400 ألف يورو في الموسم التالي، بجانب نسبة مع إعادة البيع، كما قدم النادي الفرنسي راتبا للاعب قيمته 3000 يورو فقط، وهو العرض الذي قوبل بالسخرية من ممثلي اللاعب، حيث أن قيمة اللاعب تصل إلى 1.5 مليون يورو.



