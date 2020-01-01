صلاح عبد الله عن رحيل الفنان محمود جمعة: "لم أجد إلا أخبار وفاته على جوجل"

السبت 04/يوليه/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعى الفنان صلاح عبد الله وفاة الفنان القدير محمود جمعة الذي توفي اليوم، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.

ونشر صلاح عبد الله صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب صلاح عبد الله قائلاً: "لما كتبت إسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعاناة على صحته وملامحه، جوجل لايعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب''.

وتابع: "لما إبتدا جوجل والناس يعرفوه مات أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير".

يذكر أن محمود جمعة بدأ حياته كموظف بالإدارة العامة للمسرح، فهو من أهم رواد المسرح الغنائى وقتها، وقدم العديد من الأغانى للمسرح المصرى سواء مسرح الدولة أو مسرح الثقافة الجماهرية الذى ينتمى إليه ، ومن أشهر مسرحياته عنبر رقم ٦ للمخرج سمير العصفورة والتى قدمت على مسرح الطليعة ، ومسرحية شفيقة ومتوفى للمخرج دكتور أشرف زكى والتى قدمها على مسرح الغد من بطولة حنان ترك.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مستقبل محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ ساعة و 15 دقيقة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتجه لحسم 3 صفقات دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بامبو يعتذر عن إجراء مسحة كورونا في الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ 33 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

10:00 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن