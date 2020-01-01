صلاح عبد الله عن رحيل الفنان محمود جمعة: "لم أجد إلا أخبار وفاته على جوجل"

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نعى الفنان صلاح عبد الله وفاة الفنان القدير محمود جمعة الذي توفي اليوم، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.



ونشر صلاح عبد الله صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب صلاح عبد الله قائلاً: "لما كتبت إسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعاناة على صحته وملامحه، جوجل لايعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب''.



وتابع: "لما إبتدا جوجل والناس يعرفوه مات أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير".



يذكر أن محمود جمعة بدأ حياته كموظف بالإدارة العامة للمسرح، فهو من أهم رواد المسرح الغنائى وقتها، وقدم العديد من الأغانى للمسرح المصرى سواء مسرح الدولة أو مسرح الثقافة الجماهرية الذى ينتمى إليه ، ومن أشهر مسرحياته عنبر رقم ٦ للمخرج سمير العصفورة والتى قدمت على مسرح الطليعة ، ومسرحية شفيقة ومتوفى للمخرج دكتور أشرف زكى والتى قدمها على مسرح الغد من بطولة حنان ترك.