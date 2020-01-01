تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

السبت 04/يوليه/2020 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

ارتفاع في درجات الحرارة
في تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اعتبارا من الخميس ولمدة 72 ساعة، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة حتى يوم الأحد القادم، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و39 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع الحرارة سيصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما سيزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.، ناصحا المواطنين تجنب التواجد في أماكن مغلقة.

وشدد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة الحرص على تجديد الهواء في المكان الذي نتواجد فيه، مناشدا طلاب الثانوية العامة عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الخميس، حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد تقلبات شديدة وترتفع درجة الحرارة حتى منتصف الأسبوع، ثم تعود وتنخفض مرة أخرى.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مما أدي إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.

ومن جهتها، حذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل:
عن درجات الحرارة السبت، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 23 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

اما درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتسجل درجات الحرارة يوم الاثنين، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتكون درجات الحرارة يوم الأربعاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

بينما تكون درجات الحرارة يوم الخميس، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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