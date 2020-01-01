شاهد.. محافظ البحر الأحمر عن عودة السياحة: "بدأت تندع"

السبت 04/يوليه/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على عودة السياحة الخارجية، قائلا: "بدأت تندع"، مشيرا إلى أنهم سيستقبلون 5 رحلات غدا.

وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرحلات القادمة ستكون من سويسرا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، موضحا أن معظم القادمين من سويسرا من ألمانيا، كاشفا أنه كان يتجول في أحد البازارات ليتفقد الوضع، فوجد سائح لا يرتدي الكمامة، مضيفا: "السائح الألماني قالي اجراءاتكم في مصر مشددة جدا، وقولتله لو سمحت ضع الماسك على وجهك".

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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