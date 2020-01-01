شاهد.. محافظ البحر الأحمر عن عودة السياحة: "بدأت تندع"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على عودة السياحة الخارجية، قائلا: "بدأت تندع"، مشيرا إلى أنهم سيستقبلون 5 رحلات غدا.





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرحلات القادمة ستكون من سويسرا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، موضحا أن معظم القادمين من سويسرا من ألمانيا، كاشفا أنه كان يتجول في أحد البازارات ليتفقد الوضع، فوجد سائح لا يرتدي الكمامة، مضيفا: "السائح الألماني قالي اجراءاتكم في مصر مشددة جدا، وقولتله لو سمحت ضع الماسك على وجهك".





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