مفاجأة.. 4 لقاحات مصرية لفيروس كورونا (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 04:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك أربعة لقاحات مصرية ضد فيروس كورونا في محل الدراسة من خلال المركز القومي للبحوث، منوها بأن المرحلة الواحدة في إنتاج العقار قد تستغرق عدة سنوات، منوها بأن اكتشاف التركيب الجيني للفيروس من قبل الصين اختصر الوقت جدا، وساعد العلماء المصريين.
وبالنسبة لمعدل الإصابات، قال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر بدأ خلال أخر أسبوعين يتحول من الارتفاع الرأسي إلى منحنى التسطيح، وهذا قد يعني أن مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة، وأننا الآن في مرحلة تسطيح استعداد للنزول بعدد الإصابات.

وأضاف وزير التعليم العالي أنه لا يجب أن نندهش أو نستغرب إذا اوصلنا لتسجيل 100 ألف إصابة، موضحا أننا قد نصل لهذا الرقم على مدار الشهرين القادمين حتى ننتهي من الجائحة، منوها بأنه إذا استمرت الأعداد بنفس المعدل حتى منتصف شهر يوليو فهذا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الذروة.

ونوه بأن مرحلة النزول تدريجيا بعدد الإصابات قد يستمر حتى نهاية سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك دراسة أخرى للوضع بعد أسبوعين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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