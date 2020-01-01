مفاجأة.. 4 لقاحات مصرية لفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك أربعة لقاحات مصرية ضد فيروس كورونا في محل الدراسة من خلال المركز القومي للبحوث، منوها بأن المرحلة الواحدة في إنتاج العقار قد تستغرق عدة سنوات، منوها بأن اكتشاف التركيب الجيني للفيروس من قبل الصين اختصر الوقت جدا، وساعد العلماء المصريين.

وبالنسبة لمعدل الإصابات، قال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر بدأ خلال أخر أسبوعين يتحول من الارتفاع الرأسي إلى منحنى التسطيح، وهذا قد يعني أن مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة، وأننا الآن في مرحلة تسطيح استعداد للنزول بعدد الإصابات.



وأضاف وزير التعليم العالي أنه لا يجب أن نندهش أو نستغرب إذا اوصلنا لتسجيل 100 ألف إصابة، موضحا أننا قد نصل لهذا الرقم على مدار الشهرين القادمين حتى ننتهي من الجائحة، منوها بأنه إذا استمرت الأعداد بنفس المعدل حتى منتصف شهر يوليو فهذا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الذروة.