"قريب جدًا".. رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف موعد توافر العلاج

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مستجدات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، قئلًا: "هناك أمل قوي وقريب لوجود علاج شافي لفيروس كورونا".





وأشار "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن أبحاث علاج فيروس كورونا تسير بسرعة، والنتائج الأولية لها مبشرة سواء في مصر أو الخارج.





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "قريب أوي، وخلال أسابيع قليلة سيتوافر علاج لفيروس كورونا".





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



