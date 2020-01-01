بسنت شوقي لـ"الفجر الفني": تعاطفت جدا مع "نانسي" في "ليه لأ".. وهذه كواليس العمل مع الشرنوبي

السبت 04/يوليه/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
جمعتها علاقة عاطفية بمحمد الشرنوبي في مسلسل "ليه لأ"، واستطاعت أن تلفت أنظار الجميع بشخصية "نانسي"، التى قدمتها، فالبعض يري أن "نانسى"، ظلمت من "حسين "، الذى جسده النجم محمد الشرنوبي، والبعض الآخر سعيد بانتهاء علاقتها معه، لأنه أحب الكيمياء بين "عاليا" و"حسين"، وبهذا تكون الفنانة بسنت شوقي، استطاعت أن تخلق حالة من الجدل حول شخصيتها وتقدمها بالشكل المطلوب منها.

التقي "الفجر الفني"، بالفنانة بسنت شوقي، للتحدث عن تجربتها فى مسلسل "ليه لأ"، أوجه الشبه بين شخصية "نانسى"، وشخصيتها الحقيقية، كواليس العمل مع محمد الشرنوبي، هل تعاطفت مع شخصية "نانسى"، أم لا.

في البداية أعربت الفنانة بسنت شوقي عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في "مسلسل ليه لأ"، وأوضحت أن ماحمسها للمشاركة في هذا العمل، عدة عوامل منها وجود المخرجة مريم أبو عوف، والكاتبة مريم نعوم، وشركة الإنتاج، واصفة بذلك أن العمل توافرت فيه العوامل الرئيسية من إخراج وإنتاج وورق جيد، وهو ما يدفع أي ممثل أن يشارك في العمل.

وعن أوجه الشبه بينها وبين شخصية "نانسى"، في مسلسل "ليه لأ"، أشارت إلى أن شخصية نانسي لا تشبهها إطلاقاً، فشخصيتها الحقيقية مختلفة تماماً، موضحة ذلك قائلة: "يعنى أنا مثلا في مشهد الانتقام عندما مسحت نانسي رسالة الدكتوراة لحسين كانتقام، أنا لو ده حصلى عمري ماهنتقم من الشخص وبسيبه لربنا".

وأضافت بسنت شوقي، أنها تعاطفت مع شخصية "نانسى"، منذ البداية، معبرة عن ذلك قائلة: "ممكن تكون نانسي رخمة بس هى مش شريرة خالص، بالعكس هى كانت بتحب وبتحب بزيادة، وعلى استعداد إنها تضحى بمستقبلها عشان حبيبها، وأنا متعاطفة معها جدا، وحتى بعد مشهد الانتقام من حسين، فيه شخصيات وقت الغضب بتعمل أي حاجة وبعدين تندم وهى عملت كده عشان كرامتها وجعتها".

وبالنسبة لردود أفعال الناس قالت سعدت جداً بردود أفعال الجمهور على شخصية "نانسى"، وإن الناس كرهت نانسي، وهو ده كان المطلوب، إن الناس تكره علاقة نانسي مع حسين وتحب علاقة عاليا مع حسين، وهذا يدل على نجاح الشخصية إنها تخلق جدلاً ونقاش واسع بين الجمهور، الذى انتقد حسين كونه يعجب بعاليا وهو مع نانسى، والبعض الآخر الذى كان يكره علاقة نانسي بحسين.

وعن كواليس العمل مع الفنان محمد الشرنوبي، أشارت إلى أنها تعرفه من فترة طويلة، ويعتبر صديقها، ولهذا السبب الكواليس كانت مريحة جدا وممتعة لأنهم فاهمين بعض، وهذا سهل عليهما كثيراً في المشاهد، مضيفة أيضاً أن التجربة مع المخرجة مريم أبو عوف كان بالنسبة لها من أجمل التجارب في حياتها الفنية، واصفة مريم أبو عوف بأنها مخرجة مريحة وذكية، وتستطيع أن تخرج من الممثل أفضل مع عنده، وأنها اكتسبتها صديقة بعد هذا العمل.

وعن عرض المسلسل على منصة إلكترونية، قالت: "المسلسل اتشاف بشكل حلو ودليل على ذلك ردود أفعال الجمهور، لأن الحدوتة الحلوة بتسمع لو هتتعرض فين، وكمان المنصات الإلكترونية هى المستقبل بعد ذلك".

وقالت إنها تؤيد فكرة استقلال البنات، وأن فكرة الاستقلال ليس معناها أن تترك بيت والديك، وتستقل بذاتك، فالاستقلال هو أن تستقل بحياتك وقراراتك حتى إذا كنت تعيش مع أسرتك، ففكرة الاستقلال نفسها ليست مرتبطة بمكان الإقامة.

واختتمت حديثها بأنها تستعد حالياً لمسلسل خالد بن الوليد، الذى من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021، مع النجم ياسر جلال.


أخبار تهمك

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مستقبل محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 10 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ 36 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتجه لحسم 3 صفقات دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

10:00 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن