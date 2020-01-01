حتي تضمن الدرجة كاملة.. توصيات لطلاب الثانوية قبل امتحان الفيزياء

السبت 04/يوليه/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
قدم علاء الدين خليفة، موجه عام الفيزياء بمكتب مستشار الفيزياء، أهم التوصيات لطلاب الصف الثالث الثانوي للحصول علي الدرجة النهائية في امتحان الفيزياء، المقرر عقدة الثلاثاء المقبل، وقال على صفحته الشخصية علي الـ"فيسبوك" للطلاب: "راجع من كتاب المدرسة لأن واضع الامتحان يلتزم به (هام جدا) وقم بحل امتحانات السنوات الماضية ١٧ و١٨ و٢٠١٩ وكذلك النماذج التجريبية لهذه السنوات والمنشورة علي موقع الوزارة (دور أول وثاني وتجريبي) واقرأ تعليمات الامتحان وأسئلة الامتحان بعناية قبل الإجابة".

وأضاف "خليفة" في نصائحه: "إجابة الأسئلة الاختيارية والغير مطلوبة يشعرك بضيق الوقت ويحرمك من وجود وقت للمراجعة (ركز على المطلوب فقط)، ولا تظلل أكثر من إجابة في الاختياري فتفقد درجة السؤال كلها، وسؤال اذكر كذا يختلف عن اشرح كذا، وسؤال اذكر العوامل يختلف عن اذكر عامل يزيد أو ينقص كذا والتزم في سؤال المقارنة بوجه المقارنة المطلوب منك".

واستكمل موجه عام الفيزياء: "ممكن تعمل إجابة أخري في المسودة وتنوه عن ذلك عند السؤال ولا تفعل ذلك مع سؤال الاختيار من متعدد وانتبه جيدا لسؤال ماذا يحدث في العوامل غير المباشرة مثل ماذا يحدث لكثافة الفيض عند نقطة علي محور ملف حلزوني عند قطع نصف الملف وتوصيل ما تبقي بنفس البطارية (أو نفس التيار) والإجابة تختلف وفي سؤال الرسم البياني انتبه للتدريج وانتظامه وما يرسم علي الأفقي وما يرسم علي الرأسي"

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وتسلم الطلاب "البوكليت" الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب "البوكليت" الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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