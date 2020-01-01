جورج وسوف ينضم إلى حفلات "الأونلاين" في ظل أزمة "كورونا"

السبت 04/يوليه/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر

أعلن المطرب السوري جورج وسوف، انضمامه  للنجوم الذين يحيون حفلاتهم الغنائية على شبكة الإنترنت بدون جمهور، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وسيحيي وسوف أول حفل "أونلاين" له الخميس 9 يوليو والذي سيذاع حصريا عبر منصة "شاهد في أي بي" للبث الرقمي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وأعلن وسوف عن الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مغردا لجمهوره: "موعدنا هذه المرة مختلف، سوف نسهر سويا من المنزل".

والحفل من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية وشركة "روتانا" للصوتات والمرئيات، والمكتب الفني في مجموعة "إم بي سي" في إطار مواصلتهم برنامج حفلات "مكملين معاكم" التي انطلقت في عيد الفطر وتبث عبر منصة "شاهد في أي بي"، وشارك بها مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا وماجد المهندس ومحمد عبده.

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