جورج وسوف ينضم إلى حفلات "الأونلاين" في ظل أزمة "كورونا"





أعلن المطرب السوري جورج وسوف، انضمامه للنجوم الذين يحيون حفلاتهم الغنائية على شبكة الإنترنت بدون جمهور، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.





وسيحيي وسوف أول حفل "أونلاين" له الخميس 9 يوليو والذي سيذاع حصريا عبر منصة "شاهد في أي بي" للبث الرقمي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.





وأعلن وسوف عن الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مغردا لجمهوره: "موعدنا هذه المرة مختلف، سوف نسهر سويا من المنزل".



