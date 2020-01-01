"التعليم العالي" توجه رسالة طمأنينة للطلاب في الامتحانات (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك 15 جامعة بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي للسنوات الدراسية النهائية، ونسبة حضور الطلاب أكثر من 98%، مؤكدا أنها بداية موفقة.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم وفروا كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب داخل لجان الامتحان، مؤكدا أن هناك منافسة بين الجامعات للظهور في أفضل وضع.





وأضاف، "كان ممكن الطلاب يتخرجوا من غير درجات، ولكن عند تعينهم في أي وظيفة، أو عند المنافسة مع غيرهم.. مكنش حد هياخدهم أو يعينهم، نتيجة أنه دايما سيقال عنهم الدفعة التي تخرجت دون درجات، أو دفعة الكورونا".





آخر مستجدات فيروس كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



