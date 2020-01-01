مفتي الجمهورية: الإخوان استغلوا الدين والشرع للوصول إلى الحكم (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا شك في أن الإخوان وظفوا فهم النص الشرعي توظيفًا سياسيًا لتحقيق أغراض طائفية ولتثبيت رؤى معينة.





وأوضح "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الشعب المصري يحب التدين، والإخوان تاجروا بالدين لإيهام الشعب أن ما يقوموا به يقرب إلى الله، بينما هم أبعد ما يكون عن هذا.





وأردف مفتي الجمهورية، "الجماعة لا تعرف الحرص على الوطن لا فكريًا ولا واقعيًا، وليس لوجه الله أو الوطن، إنما يراد به أغراض معينة يسعون للوصول إليها منذ 80 عامًا".





وأكد، أن دعوة الإخوان لتطبيق الشريعة نموذج لاستغلال الدين من أجل الوصول لأغراض سياسية، لأن الشرع ليس غائبًا، وأنه لا انفصال بين الدين والدولة المصرية الحامية للدين على مر التاريخ.



