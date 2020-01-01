شاهد.. وزير الري: "لو حصل انهيار لسد النهضة هنقدر نتعامل"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن تقرر خلال اجتماع اللجنة الوزراية الثلاثية بشأن سد النهضة اليوم، أن يتم عقد اجتماعات يومية بصورة مكثفة، حتى يكون هناك فرصة أكبر للمناقشات.





وأشار "عبدالعاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن النبرة الإثيوبية لم تتغير خلال المفاوضات التي أجريت أمس، حيث يرى الجانب الإثيوبي أنهم قدموا أشياء كثيرة، بينما يرى الجانب المصري يرى أنه لم يحصل على شيئ مما يحقق مطالبه.





وأوضح وزير الري، أنهم أشاروا خلال الاجتماع اليوم إلى ملف سلامة السد، حيث أنه أمر جوهري بالنسبة للسودان، فضلا على أنه يهم مصر أيضا حتى تأخذ احتياطاتها، حيث ستتخذ مصر إجراءات لتأمين السد العالي، والمنشآت المائية، معقبا: "عشان لو حصل انهيار للسد نقدر نتعامل".





أعلنت الخرطوم، اليوم الجمعة، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.





هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.





وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.



