لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارًا ولكن أكثر ضعفًا وأكثر استجابة للعلاج، لافتًا إلى أن مصر سباقة في هذه المقولة.

وشدد "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أنه يجب على الجميع الحذر حتى بعد أن أصبح فيروس كورونا أضعف.

وأكد أن كل حالة في فيروس كورونا لها علاج مختلف عن الآخر، لافتًا إلى أنهم يعملون بعدة بروتوكولات علاج وفقًا لكل حالة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا فيروس كورونا تطورات كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

كونتي يجدد طلبه لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

إنتر ميلان يرفض لاعب برشلونة ويُحدد بديله

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 13 ساعة

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"حماية المستهلك": ضبطنا مزرعة دواجن تنتج كمامات طبية

استشاري صحة إنجابية يوجه نصائح للحامل المصابة بكورونا

أستاذ مناعة: أدوية كورونا هي تطوير لعلاجات موجودة من قبل

لجنة مكافحة كورونا: الشعب المصري متذبذب في التزامه (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن