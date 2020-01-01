لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارًا ولكن أكثر ضعفًا وأكثر استجابة للعلاج، لافتًا إلى أن مصر سباقة في هذه المقولة.





وشدد "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أنه يجب على الجميع الحذر حتى بعد أن أصبح فيروس كورونا أضعف.





وأكد أن كل حالة في فيروس كورونا لها علاج مختلف عن الآخر، لافتًا إلى أنهم يعملون بعدة بروتوكولات علاج وفقًا لكل حالة.





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