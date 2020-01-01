البحرين ترصد إصابات جديدة بوباء كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت ‏‏وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الجمعة، أن الفحوصات التي بلغ عددها 9965، كشفت عن تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأشارت الصحة البحرينية إلى تعافي 735 حالة إضافية من فيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 23318.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,155 مليون إصابة، بينهم أكثر من 527 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,229 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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