القومي للمرأة يوجه مناشدة عاجلة للفتيات بشأن واقعة الشاب المتحرش

كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنها تواصلت مع إحدى المجني عليهن في واقعة الشاب المتحرش، مشيرة إلى أن هناك فتيات يخفن التحدث مع أسرهم عن وقوعهن ضحايا للاغتصاب.





ووجهت "مرسي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مناشدة لأي فتاة تعرضت للاغتصاب أو التحرش على يد هذا الشاب التقدم ببلاغ، مؤكدة أن بياناتهم ستكون في سرية تامة، والمجلس سيقدم لهم كل الدعم.





وأضافت، "عايزين بناتنا متخفش، قدموا بلاغات، وإحنا معاكم"، لافتة إلى أن المجلس سيتقدم ببلاغ غدا للنائب العام، ولكن بدون وجود فتيات يشهدوا لن تكون هناك قضية، مؤكدة أن النائب العام هو القادر على رد حقوق الفتيات، كاشفة أن هذه الواقعة قد تعود إلى 2015.





تفاصيل واقعة التحرش

برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.



