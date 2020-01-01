رئيس مجلس النواب الليبي: هناك اتفاق ألا تكون السلطة مجتمعة في إقليم واح

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر

 

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن هناك اتفاق وتوافق على ألا تكون السلطة التنفيذية والبرلمانية مجتمعة في إقليم واحد

 

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية، أنه عند تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، سيكون هناك سلطة تنفيذية ومجلس نواب، مضيفا "المتفق عليه بألا تكون الرئاسات مجتمعة في إقليم واحد"، حسبما جاء بوكالة "سبوتنيك".

 

وتابع قائلا: "على كل إقليم أن يسمي من يمثله في المجلس الرئاسي، هذه هي القاعدة الجديدة في تكوين المجلس".

 

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن المطالبة بفتح حساب معين يوضع فيه دخل النفط أو وضع آلية إشراف دولي توزع النفط "مطلب شرعي ومعقول" وعادل للجميع.

 

وكشف صالح أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة، أما عن الحل السياسي في ليبيا، فقال عقيلة صالح إنه يعتقد أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا حاليا متمثل في "إعلان القاهرة".

 

وأردف قائلا "إعلان القاهرة هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، فهناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان".

 

واستمر صالح قائلا "في إعلان القاهرة طبعا كما ذكرت، نحن نعتقد أنه الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، لأنه لا يوجد تهميش أو إقصاء لأحد، وبالتالي نحن نرى حتى أن هناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان".

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