للهروب من الدكة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

يفكر واحد من نجوم خط الوسط في نادي الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويدرس محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري في ظل تلقيه العديد من العروض الفترة الماضية.





وجاء تفكير محمد حسن في الرحيل عن الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق وانتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب النادي من التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز مما يقلل من فرص اللاعب بشكل أكبر.





وتلقى محمد حسن العديد من العروض من أندية الدوري المصري لضمه في الصيف ولكنه رفض إعطاء رده على هذه العروض إلا بعد حسم موقفه مع نادي الزمالك.





وطلب محمد حسن من مسئولو نادي الزمالك حسم موقفه مع الفريق خلال الأيام القادمة سواء بالبقاء وضمان فرصة المشاركة الأساسية له أو الرحيل في نهاية الموسم.



