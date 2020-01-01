الزمالك يعلن موعد مرانه الأول بعد إجراء فحوصات "كورونا"

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عدم انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض إلا بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية التي خضع لها الجميع.





وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك خلال برنامج زملكاوي: "جميع اللاعبين حضروا إلى مقر النادي دون أي اختلاط، كل لاعب التزم بالتواجد داخل سيارته نظراً للظروف التي نمر بها".





وأضاف: "جميع اللاعبين خضعوا لعمل مسحات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من التحاليل للاطمئنان على الحالة الصحية لكل لاعب بشكل متكامل".





وتابع: "بمجرد وصول الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم إلى مصر سوف يخضعون لعمل كافة التحاليل الطبية، حيث يتم الاطمئنان عليهم بشكل يومي خلال تواجدهم في بلادهم".





وأتم: "سيتم عمل قياسات طبية خلال الثلاث أيام المقبلة لجميع اللاعبين، تم تقسيم الفريق إلى مجموعات، ونتيجة المسحة سوف تظهر خلال ٢٤ ساعة".



