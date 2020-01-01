"القومي للمرأة" يوجه رسالة لضحايا متحرش الجامعة الأمريكية (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 06:46 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، تعليقا على واقعة متحرش الجامعة الأمريكية، الذي تحرش بـ100 فتاة، إنهم يناشدون الفتيات لتقديم الشكاوى ضد الشاب المتحرش. 

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم القانوني للفتيات المتحرش بهن.

قصة تحرش أثارت جدلا واسعا
لا تزال أزمة الشاب أحمد بسام زكي، المعروف بـ"متحرش الجامعة الأمريكية"، حديث رواد مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط الاتهامات المتلاحقة الموجهة إليه، بالاغتصاب والتحرش، بـ50 فتاة من الجامعة الأمريكية.

وكشفت صفحة تدعى " Women of Egypt - سيدات مصر"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، القصة الكاملة لأحمد بسام زكي، أو متحرش الجامعة الأمريكية.

وذكرت صفحة "سيدات مصر"، في منشور مطول لها، أنه قامت مجموعة من الفتيات في أول يوليو ٢٠٢٠، بإنشاء صفحة على موقع الصور الشهير "انستجرام"، أطلقوا عليها، "بوليس الاعتداءات الجنسية"، يدعون من خلاله جميع الفتيات الاتي تعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل الشاب أحمد بسام زكي للتقدم بمراسلة الجروب ومشاركة قصصهم، وذلك بهدف تجميع أدلة اتهام ضد شاب، لتقديمه للمحاكمة.

وأفاد منشور عبر حساب "بوليس الاعتداءات الجنسية"، أن أحمد بسام زكي معتدي جنسي، واستغل جنسيًا عددًا صادمًا من النساء والفتيات دون السن القانونية في جميع أنحاء مصر، واستطاع أن يفلت من العقاب خلال فترة 5 سنوات من بداية رصد أفعاله الخادشة حتى الآن، ولم يواجه أي عواقب على أفعاله، بل هو دائمًا ما يسخر من ضحاياه ويبتزهم.

وحسب صفحة "سيدات مصر"، ففي غضون 24 ساعة منذ إنشاء حساب "بوليس الاعتداءات الجنسية"، حقق متابعة عددًا كبيرًا من الفتيات زادت عن 45 ألفًا، ليس هذا فقط، ولكن أكثر من 100 فتاة تقدموا وقدموا أدلة على أن "زكي" تحرش بهم سابقًا عبر الإنترنت أو في الحياة الحقيقية، وتضمنت الشهادات والقصص التي أدلوا بها العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادمة للحياء والتي أرسلها لهم.

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متحرش الجامعة الأمريكية بوابة الفجر الفجر التحرش أحمد بسام زكي

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