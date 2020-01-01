البرلمان الليبي يرحب بتدخل روسيا لتسوية الأزمة الليبية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:32 م
رئيس البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي
وكالات

أفاد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، بأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا"، معرباً عن "ترحيبه بالوساطة الروسية لتسوية الأزمة الليبية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال "صالح" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو: إننا "نؤكد لكم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا".

وأضاف: أن "الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يجعل من بلدكم وسيطاً مقبولا وفعالا في حل الأزمات الدولية، ونحن على قناعة بهذا الأمر من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية".

هذا وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم أمس الخميس، للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها مناقشة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

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