"الفجر الفني" يكشف تعاون محمد شفيق مع مدحت صالح في ألبومه الجديد

Advertisements









كشف الموزع الموسيقي محمد شفيق، عن تفاصيل تعاونه مع الفنان مدحت صالح، في ألبومه الجديد، الذي سيطرحه خلال الأيام المقبلة.





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال "شفيق" :"سأشارك فى الألبوم بـ"7" أغاني ، وهم "حالتي صعبة"، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي".





وأستكمل "شفيق" حديثه قائلاً :" والثانية أغنية "وردي"، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، والأغنية الثالثة هي "قربلي"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور".



وتابع "شفيق" حديثه قائلاً:" والأغنية الرابعة هي "شوف يا معلم" ومن كلمات محمد مصطفي، وألحان محمود أنور، أما الأغنية الخامسة فهي "أحلي الناس" وهى من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور".





وفي نهاية حديثه قال "شفيق" :" الأغنية السادسة تحمل اسم "بالمختصر المفيد"، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، والأغنية السابعة تسمى "شوية زعل" وهى من كلمات أيمن عز، و الحان محمود أنور".



