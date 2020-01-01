"الفجر الفني" يكشف تعاون محمد شفيق مع مدحت صالح في ألبومه الجديد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:45 م
شفيق ومدحت صالح
شفيق ومدحت صالح
نادين نجدي




 كشف الموزع الموسيقي محمد شفيق، عن تفاصيل تعاونه مع الفنان مدحت صالح، في ألبومه الجديد، الذي سيطرحه خلال الأيام المقبلة.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال "شفيق" :"سأشارك فى الألبوم بـ"7" أغاني ، وهم "حالتي صعبة"، وهى من  كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي".


وأستكمل "شفيق" حديثه قائلاً :" والثانية أغنية "وردي"، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، والأغنية الثالثة هي "قربلي"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور".

وتابع "شفيق" حديثه قائلاً:" والأغنية الرابعة هي "شوف يا معلم" ومن كلمات محمد مصطفي، وألحان محمود أنور، أما الأغنية الخامسة فهي "أحلي الناس" وهى من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور".


وفي نهاية حديثه قال "شفيق" :" الأغنية السادسة تحمل اسم "بالمختصر المفيد"، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، والأغنية السابعة تسمى "شوية زعل" وهى من كلمات أيمن عز، و الحان محمود أنور".

أخبار تهمك

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تطورات مستقبل محمد شريف مع الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتجه لحسم 3 صفقات دفعة واحدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

للهروب من الدكة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

10:00 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن