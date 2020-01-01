كل سنة وإنت طيب يا عالمي.. محمد أنور يهنئ شيكو بعيد ميلاده

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احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم محمد أنور.



حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالصورة محمد أنور وأحمد فتحي وشيكو ويبدوا على وجههم الدهشة ، وعلق أحد المتابعين ممازحاً هما مخضوضين من الفلاش ولا أيه.



وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت طيب يا شيكو يا عالمي.



يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.