"أمانة المدينة" تعتمد تنفيذ مشروع الأنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد

أعلنت أمانة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، اعتماد تنفيذ مشروع الأنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز "الدائري الأوسط" بحي المغيسلة، والذي يهدف لتحرير الحركة المرورية بالمنطقة.









وشرعت أمانة المدينة بتحديد الخدمات والعقارات المعترضة لتنفيذ المشروع تمهيداً لبدء الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لتنفيذ الأعمال الميدانية.





ويتضمن المشروع إنشاء نفقين، الأول بطريق نوفل بن عبدالله بواقع حارتين مروريتين في كل اتجاه، والثاني بطريق مصعب بن الزبير بواقع حارة مرورية في كل اتجاه.





وأوضحت الأمانة أن طول النفقين يصل إلى 600 متر، حيث سيتم العمل بتنفيذ مشروع النفقين بعد الانتهاء من تحديد الخدمات المعترضة وترحيلها وإزالة العقارات التي تقع ضمن نطاق العمل.





وتبلغ قيمة تنفيذ المشروع 15 مليون ريال بمدة عمل متوقعة تصل إلى سنتين، بهدف الإسهام في انسيابية الحركة المرورية خدمةً للأهالي وزوار المدينة المنورة، وإيجاد مداخل ومخارج لمنطقة ساحات انتظار السيارات بطريق قباء، وتخفيف الازدحام المروري على طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إضافة لتسهيل الدخول والخروج والحد من الاختناقات المرورية في منطقة المغيسلة القريبة من المسجد النبوي الشريف.