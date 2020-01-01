"صالح" يتهم المجتمع الدولي بفرض حالة اقتتال في ليبيا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:11 م
رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح
رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح
وكالات

صرح رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الجمعة، بأن "آخر عملية نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا تمت منذ يومين"، مشيراً إلى أن "تركيا نقلت ما بين 14 إلى 15 ألف مقاتل سوري إلى ليبيا"، متهماً المجتمع الدولي بفرض حالة اقتتال في ليبيا باعترافه بجسم غير منتخب في إشارة لحكومة فايز السراج.

وخلال زيارته الحالية إلى روسيا، وصف "صالح" هذه الحكومة بأنها فاقدة للشرعية لعدم حصولها على ثقة البرلمان المنتخب، مضيفاً أن "مدة المجلس الرئاسي وولايته انتهت وفقا لاتفاق الصخيرات، وأن السراج انفرد بإصدار القرارات في مخالفة للاتفاق السياسي".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، قد بدأ زيارةً إلى موسكو يوم أمس الخميس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكشف أن زيارته الأخيرة لروسيا لها ثلاثة مسارات، دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، لافتاً إلى أن مبادرات الحل السلمي وعلى رأسها مبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين ستكون على رأس مباحثات صالح مع المسؤولين الروس.

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