الفنان دياب يفجر مفاجأة عن مشاركته في مسلسلات رمضان هذا العام

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علق الفنان دياب، على مشاركته في مسلسلات رمضان الماضي، قائلًا إن المسلسلات التي ظهر فيها شهر رمضان الماضي كان كضيف شرف لا يتقاضى عليها أجرا فيما عدا مسلسل فرصة تانية.



وقال الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديم برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "معانا اليوم جوكر شهر رمضان.. بيومي فؤاد رمضان الماضي".



وتابع الفنان دياب، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان،: "أحب أقول لكل الناس إن اللي بيروح "ضيف شرف" في مسلسلات مبياخدش فلوس".





في وقت سابق، قام الفنان محمد دياب بمغازلة جمهوره بنشر صورة له داخل المطبخ عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "دياب" على هذه الصورة قائلًا: " "ورقة وقلم وماتكتبيش ورايا حاجة يا ست الكل.. عشان الكفته خلصت.. دياب، العو مدحت، سالم كتكت".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "حلوة الكفتة يا نجم برافو".







يشار إلي أن الفنان شارك في مسلسل الاختيار ومسلسل البرنس ومسلسل فرصة تانية خلال شهر رمضان الماضي.



يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحًا كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.

