كارتيرون يحسم رحيل مصطفي محمد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:06 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
حسام مجدي
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الأوروبية للتعاقد مع مصطفى محمد سواء من الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسكتلندي أو الدوري الفرنسي في الصيف.

وطالب كارتيرون من إدارة نادي الزمالك رفض أي عرض مقدم إلى مصطفى محمد لضمه في الصيف الحالي نظرا لحاجة الفريق له بشكل كبير في الفترة القادمة.

كما تواصل كارتيرون مع مصطفى محمد في الساعات القليلة الماضية وطلب منه إغلاق ملف الرحيل عن الزمالك والاحتراف الأوروبي حتى يتم الانتهاء من خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في دولة الكاميرون.

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