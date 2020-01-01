ميلان يكشف تفاصيل إصابة نجمه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:01 م
كاستيخو
كاستيخو
ريهام عبد المحسن
كشف ميلان الإيطالي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الإسباني صامويل كاستييخو.

ويعد كاستييخو من اللاعبين المهمين في تشكيل ميلان الأساسي، حيث شارك في الموسم الحالي في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف آخرين.

ومن المقرر أن يغيب عن ميلان في تلك الفترة بسبب الإصابة أيضًا ثنائي قلب الدفاع البرازيلي ليو دوارتي والأرجنتيني ماتيو موساكيو.

وقال ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"خضع صامويل كاستييخو هذا الصباح لإختبار التصوير بالرنين المغناطيسي وكشف الفحص عن وجود إصابة في عضلة الفخذ الأيمن وأنه سيتم إجراء فحص جديد للاعب في غضون 7 أيام".



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