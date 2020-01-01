تعليق ناري لعمرو أديب على واقعة الشاب المتحرش بـ100 فتاة

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الشاب المتحرش التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عشرات الفتيات أعلنت تعرضها للتحرش من خلال نفس الشخص على مدار اليومين السابقين، معقبا: "القصص المنشورة يشيب لها الأبدان".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إحدى الفتيات روت تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يده، مضيفا: "تفاصيل تخليك عايز ترجع"، منوها بأنه هناك أصوات تطالب بمساعدته لأنه مريض وقد ينتحر.





وأضاف، "مينفعش تجبر امرأة أن تواقعها غصب عنها حتى لو مراتك"، متابعا: "لو تقرأوا طريقة كتاباته غريبة"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حماية وسرية تامة لكل فتاة تبلغ عن تعرضها للاغتصاب.





وطالب الجهات الأمنية في مصر أن تكشف حقيقة هذه الواقعة هل هي حقيقية، أم حملة شعواء من مجموعة من الفتيات، مضيفا: "طرف من الطرفين لازم يكون عليه البينة".





تفاصيل واقعة التحرش

برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.