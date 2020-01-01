علي طريقته الخاصة.. أحمد فتحي يهنئ شيكو بعيد ميلاده

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احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم أحمد فتحي.



حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت أتخن من اللي قبلها حبيب قلب الناس.



يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.