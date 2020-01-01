علي طريقته الخاصة.. أحمد فتحي يهنئ شيكو بعيد ميلاده
الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:10 م
فايقة محمد عادل
احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم أحمد فتحي.
حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت أتخن من اللي قبلها حبيب قلب الناس.
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.
حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت أتخن من اللي قبلها حبيب قلب الناس.
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.