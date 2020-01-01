علي طريقته الخاصة.. أحمد فتحي يهنئ شيكو بعيد ميلاده

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:10 م
فتحي وشيكو
فتحي وشيكو
فايقة محمد عادل
احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم أحمد فتحي.

حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت أتخن من اللي قبلها حبيب قلب الناس.

يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.

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