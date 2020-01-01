مصطفى قمر يشوق متابعيه لعمل فني مع إيهاب توفيق

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يحرص النجم مصطفي قمر التفاعل الدائم مع متابعيه بنشر صور من يومياته الخاصة , وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي .



حيث نشر مصطفي منذ قليل صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهر بالصورة برفقة إيهاب توفيق وعلق : بوم انتظروا مفاجأة كبيرة كمان 15 يوم.



وفي سياق آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم تامر حسين، رامي جمال، توما ، أسامة مصطفي، وسام عبد المنعم، حسن عطية، نور الدين محمد، أحمد العدل، عادل حقي، شريف بدر، أحمد إبراهيم.

