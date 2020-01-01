شاهد.. ليلي زاهر تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:06 م
ليلى زاهر
ليلى زاهر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة الشابة ليلي زاهر، جمهورها ومحبيها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت ليلي بالصورة بإطلالة جذابة وساحرة مرتدية مايو باللون الأبيض من أمام الشاطئ ، ولاقيت الصورة تفاعل الكثير من محبيها ومن أبرز تلك التعليقات "قلبي اقسم بالله ، حبيبتي بنت حبيبي".

يذكر أن ليلى أحمد زاهر، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر، وقام ببطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر.

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