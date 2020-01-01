البرلمان العربي يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:33 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
الفجر السعودي
أعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عن إدانته بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميلشيا الحوثي الإنقلابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي آخرها اطلاق أربع طائرات مفخخة اليوم الجمعة، وأكد أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وحمّل رئيس البرلمان العربي النظام الإيراني المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءت الإرهابية بانتهاكه قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي الإنقلابية يمثل عدواناً سافراً على سيادة الجمهورية اليمنية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.

وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، وإلزام النظام الإيراني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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