محمد ثروت يهنئ شيكو بعيد ميلاده

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احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم محمد ثروت.



حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت طيب يا شيكو وسنة وسيمة عليك يا وسيم بيه هابي بيرذداي.



يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.