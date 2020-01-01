الزمالك يتجه لحسم 3 صفقات دفعة واحدة

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع كل من نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري ورجب بكار ثلاثي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية بعد أن حصلوا على موافقة الثلاثي على الانضمام إلى الأبيض ولكن طلبوا حسم الأمر مع إدارة ناديهم.





وجهز نادي الزمالك عرض ضخم لضم هذا الثنائي حيث ينوي النادي تقديم 4 لاعبين من الفريق وهم محمد عنتر وأحمد رفعت ومحمود عبد العزيز وإعارة إمام عاشور إلى نادي بيراميدز ليتم الموافقة على الصفقة.





ورفض نادي بيراميدز عرض الزمالك واشترط الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الأبيض ضمن الصفقة أو الحصول على المقابل المالي فقط.





وكان نادي الزمالك قد أكد على رفضه التام للتفريط في خدمات مصطفى محمد في نهاية الموسم الجاري نهائيا نظرا لحاجة الفريق له وسيحاول التفاوض من جديد مع إدارة بيراميدز لمحاولة تقليل مطالب النادي.



