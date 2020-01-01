الزمالك يتجه لحسم 3 صفقات دفعة واحدة
الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:29 م
حسام مجدي
يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع كل من نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري ورجب بكار ثلاثي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية بعد أن حصلوا على موافقة الثلاثي على الانضمام إلى الأبيض ولكن طلبوا حسم الأمر مع إدارة ناديهم.
وجهز نادي الزمالك عرض ضخم لضم هذا الثنائي حيث ينوي النادي تقديم 4 لاعبين من الفريق وهم محمد عنتر وأحمد رفعت ومحمود عبد العزيز وإعارة إمام عاشور إلى نادي بيراميدز ليتم الموافقة على الصفقة.
ورفض نادي بيراميدز عرض الزمالك واشترط الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الأبيض ضمن الصفقة أو الحصول على المقابل المالي فقط.
وكان نادي الزمالك قد أكد على رفضه التام للتفريط في خدمات مصطفى محمد في نهاية الموسم الجاري نهائيا نظرا لحاجة الفريق له وسيحاول التفاوض من جديد مع إدارة بيراميدز لمحاولة تقليل مطالب النادي.
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