أحمد السبكي يشوق الجمهور لفيلم "توأم روحي"

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قام أحمد السبكي بمشاركة صورة، من كواليس تصوير مسلسل "توأم روحي"والذي من المقرر طرحه قريبا، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "السبكي" تعليقا على الصورة قائلا "قريبا"،وظهر في الصورة الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.



وكانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شاهد عيان"، بجانب عدد من الفنانين، وآخر أعمال الفنانة أمينة خليل مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" والذي يتم عرضه هذه الأيام عبر المنصة الإليكترونية "شاهد".