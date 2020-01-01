مفتي الجمهورية: الإخوان فشلوا فى احتواء المصريين (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فى احتواء الشعب المصري؛ لان منهجهم الاستعلاء والاستكبار، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا التأثير في الفكر المصري.





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن جماعة الإخوان لا تقبل بالطرف الأخر في المجتمع المصري؛ وهو يمثل معظم الشعب المصري ويكاد يكون كله ولكن نسبة هامشية هي من تنتمي لهذا الفكر.





ونوه مفتي الديار المصرية إلى أن الفكر الإخواني لم يندمج في المجتمع المصري لأن المبدأ قائم على فكرة الإقصاء.





وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بمارسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".





وأضاف الرئيس السيسى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه فى شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضى فى معركتنا الشريفة فى العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".







