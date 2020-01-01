مفتي الجمهورية: الإخوان فشلوا فى احتواء المصريين (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:25 م
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فى احتواء الشعب المصري؛ لان منهجهم الاستعلاء والاستكبار، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا التأثير في الفكر المصري.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن جماعة الإخوان لا تقبل بالطرف الأخر في المجتمع المصري؛ وهو يمثل معظم الشعب المصري ويكاد يكون كله ولكن نسبة هامشية هي من تنتمي لهذا الفكر.

ونوه مفتي الديار المصرية إلى أن الفكر الإخواني لم يندمج في المجتمع المصري لأن المبدأ قائم على فكرة الإقصاء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بمارسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وأضاف الرئيس السيسى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه فى شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضى فى معركتنا الشريفة فى العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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