وزير الصحة يوجه رسالة عاجلة لمن يشعر بأعراض "كورونا"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:10 م
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
الفجر السعودي
وجه وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، رسالة عاجلة إلى من يشعر بأعراض فيروس كورونا في الفترة الحالية.

وقال وزير الصحة في تغريدة له، اليوم الجمعة: "إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلاً إلى أحد عيادات تطمن".

وتابع : "سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم".

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان.

وبلغ عدد الإصابات بالمنطقة 140 حالة، حيث سجلت أبو عريش 54 إصابة، وجازان 11 إصابة، وصامطة 18 إصابة، وبيش 31 إصابة.

سجلت إصابات أخرى في محافظات الدرب، وصبيا، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، والعارضة، والعيدابي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 4,193 حالة جديدة بكورونا، وتعافي 2,945 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 50 حالة.

 
ووجهت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، بعض النصائح الهامة عند مخالطة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا خالطت شخصًا مصابًا قم بالآتي: (اعزل نفسك.. اتصل على 937.. تجنب مخالطة الآخرين.. التزم بالإجراءات الخاصة بالعزل بالمنزلي)".

 
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي على أن من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصًا، ومراعاة المساحة، ناصحًا الناس بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض للمرض.

كما أكد أن نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.



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